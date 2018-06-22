В Москве появятся два жилых дома на 352 квартиры

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На территории комплекса появятся детские и спортивные площадки, места для отдыха и специальные открытые автостоянки для местных жителей.

Представители пресс-службы Москомэкспертизы рассказали, что в Москве на юге города в районе Москворечье-Сабурово появятся два новых жилых 23-этажных дома. Общая вместимость построек составит 352 квартиры.

Председатель ведомства Валерий Леонов заявляет, что все документы и проекты уже были согласованы. В пресс-службе рассказали, что новостройки появятся на 2-м Котляковском переулке. Общая площадь всех квартир составит 21, 4 тысячи квадратных метров. На нулевых подземных этажах будут размещаться кладовые и технические помещения.

Стоит отметить, что первые этажи будут нежилыми. В них построят несколько крупных магазинов продовольственных и не продовольственных товаров. Всего их будет больше 20.