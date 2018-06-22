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В Москве возраст покупателей жилья снизился до 35 лет

Сегодня, 14:30

Аналитики рынка недвижимости заметили оживление на вторичном московском рынке жилья. Примечательно, что ним интересуются люди моложе 35 лет.

Стоимость жилья в современном мире не позволяет приобрести его без особых усилий, для обеспечения своей семьи отдельной квартирой специально созданы ипотечные программы. Банковские специалисты проанализировали людей, которые идут на такой шаг и выяснили, что для людей молодого поколения (28-35 лет) взять квартиру в кредит гораздо проще, нежели россиянам более старшего поколения. Число таких кредитов всего за пять лет выросло с 20 до 40%. А вот число покупателей старшего возраста упало на 20%.

Аналитики уверенны, что основной причиной таких изменений является тот факт, что у людей разного возраста отличаются поведенческие характеристики. Специалисты по недвижимости отметили, что в последние несколько месяцев на вторичном рынке жилья в Москве отмечается резкий скачек спроса за счет ипотечных кредитов, которые решаются взять молодые люди. Теперь жильем интересуются люди от 35 лет  и моложе, которые имеют более легкое отношение к жизни.

По мнению специалистов ИНКОМ-Недвижимость, рост доли покупателей-Y будет продолжаться, однако уже не так быстро — в силу изменившейся ситуации во вторичном сегменте: отметки в 50% данный показатель по прогнозам достигнет через 10 лет.

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