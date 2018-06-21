В Севастополе молодым специалистам помогут с жильем

Сегодня, 14:00

Городское руководство Севастополя решило привлечь к себе талантливую молодежь, предоставляя им квартиры и участки под застройку. Такие действия стали возможны в рамках общегосударственной программы по развитию сельских территорий.

Крымские власти ищут пути удержания молодых специалистов в республике и привлечения талантливой молодежи с материковой России. Для этого городские власти Севастополя разработали специальный механизм, который позволяет выделять такой категории жителей участки под застройку, которые находятся в близлежащих селах или квартиры в городе. Для этого будут выделяться специальные социальные выплаты.

Напомним, что ранее были внесены изменения в правила предоставления субсидий, а также их перераспределения на федеральном уровне. Такие новшества предоставляют возможность брать участие в федеральных программах устойчивого развития сельских территорий. Согласно данному документу, государство на условиях софинансирования оплатит 70% стоимости жилья или его постройки, а 30% должен предоставить гражданин. Для участия в такой программе необходимо предоставить документы, которые свидетельствуют о необходимости улучшения жилищных условий.

Известно, что ранее руководство Севастополя планировало строительство социального жилья в Балаклаве и Голландии для жителей города, которые стоят на очереди. Теперь же молодым специалистам помогут с жильем в более отдаленных районах.