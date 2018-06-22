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На набережной Оби в Новосибирске завершили реставрацию старинного дома

Сегодня, 02:15

В Новосибирске возле парка «Городское начало» после проведения реконструкционных работ открыли здание дореволюционной постройки. Стоимость восстановительных работ обошлась бюджету Новосибирска в 3,2 млн рублей.

Дом построен берегу Оби в 1907 году, и представляет собой историческую ценность: до 1917 года в нем располагалось «Управление Томским имением Алтайского округа ведомства Кабинета Его Императорского Величества». После октябрьских событий 1917 года дом поочередно передавался Октябрьскому отделу милиции, районному архиву и Октябрьскому райкому партии, военкомату, затем суду.

Его реставрацию успели закончить, как и планировалось, ко Дню Города. Средства использовали для очистки фасада и замены поврежденных кирпичей, заново отстроили разрушенный балкон и будку городового у парадного крыльца. Очень бережно отнеслись к декоративной деревянной резьбе по краю крыши.

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