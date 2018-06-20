Власти Махачкалы разрешили строительство высотки рядом с поликлиникой

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Несмотря на все обвинения, застройщик отступать не собирается, утверждая, что имеет на строительство все необходимые документы.

Строительство 12-этажной высотки одобрили власти Махачкалы в непосредственной близости с Республиканской психотерапевтической поликлиникой. Сотрудники медучреждения недовольны таким соседством и обвиняют строительную компанию в незаконной деятельности. Они отмечают, что новая постройка будет находиться слишком близко к поликлинике, что угрожает зданию. Администрация заведения обращается во все инстанции, чтобы помешать возведению высотки, однако застройщик стоит на своём и намерен идти до конца. В компании заявляют, что имеют «на руках» все необходимые документы и не занимаются самоуправством. Якобы строительство разрешили чиновники, которые имеют соответствующую компетенцию. Проект здания одобрен и признан безопасным. Между тем республиканские власти уже заинтересовались ситуацией. Там пообещали разобраться и принять законное решение. Пока же судьба новостройки остаётся нерешённой.

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