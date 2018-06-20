В Москве аренда элитного жилья подешевела даже на время мундиаля

Сегодня, 11:12

На рынке московской недвижимости специалисты отмечают резкое падение цен на аренду элитных квартир и домов. На такой «ценопад» не смогло повлиять даже проведение Чемпионата мира по футболу.

Стоимость жилья на московском рынке значительно снизилась, такие данные констатируют специалисты опираясь на данные рынка. Такая же тенденция наблюдается и в отношении аренды жилья элитного сектора.

Предполагалось, что стоимость аренды должна была вырасти на время проведения Чемпионата мира по футболу, но такие прогнозы не оправдались. Футбольные фанаты, которые приехали в Россию со всего мира, оказались не готовы выкладывать такие колоссальные суммы за проживание, поэтому популярностью пользуются более дешевые варианты размещения.

Напомним, что ранее эксперты рынка недвижимости анонсировали большой спрос на аренду жилья в городах, которые будут принимать матчи мундиаля, назывались даже суммы – от 80 до 100 тысяч рублей в сутки. Некоторые владельцы квартир даже собирались съехать со своего жилища и сдать его в аренду.