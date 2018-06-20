Эксперт Ручьев: Средние компании займутся цифровым девелопментом

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Рынок недвижимости в привычном виде больше не принесет прибыли.

Председатель Совета директоров, Президент ГК «Основа» Александр Ручьёв рассказал о нововведениях на рынке продажи жилья . Эксперт подчеркнул, что развитие строительной отрасли увеличилось из-за внедрения цифровых технологий.

«В основном отрасль – это не цифровой девелопмент. Но хотим мы или нет, мы переходим на цифровое проектирование. Так выгоднее. Подключение к создаваемым системам не требует дополнительных расходов, девелоперы платят абонентскую плату и тем самым сокращают издержки», - сказал Ручьев.

Залогом успеха в будущем он считает в применении нанотехнологий. Средние компании займутся цифровым девелопментом. При этом места мелким бизнесменам в строительной отрасли не останется, они просто покинут рынок. 351 компания сейчас относится к разряду недееспособных согласно новым правилам, в том числе под эту категорию попадают едва ли не все крупные девелоперы.