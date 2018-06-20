VistaNews.ru


Эксперт Ручьев: Средние компании займутся цифровым девелопментом

Сегодня, 10:58

Рынок недвижимости в привычном виде больше не принесет прибыли.

Председатель Совета директоров, Президент ГК «Основа» Александр Ручьёв рассказал о нововведениях на рынке продажи жилья . Эксперт подчеркнул, что развитие строительной отрасли увеличилось из-за внедрения цифровых технологий.

«В основном отрасль – это не цифровой девелопмент. Но хотим мы или нет, мы переходим на цифровое проектирование. Так выгоднее. Подключение к создаваемым системам не требует дополнительных расходов, девелоперы платят абонентскую плату и тем самым сокращают издержки», - сказал Ручьев.

Залогом успеха в будущем он считает в применении нанотехнологий. Средние компании займутся цифровым девелопментом. При этом места мелким бизнесменам в строительной отрасли не останется, они просто покинут рынок. 351 компания сейчас относится к разряду недееспособных согласно новым правилам, в том числе под эту категорию попадают едва ли не все крупные девелоперы.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Москве откроют первую школу блокчейна на базе IT-технопарка «Физтехпарк»

На Марсе 3 млрд лет назад шел снег и текли реки

Эксперт: Снижение ипотечной ставки в РФ может привести к «пузырю» на рынке недвижимости

Главное за неделю

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки» инопланетян, промчавшейся над лесом деревни Берли (графство...

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

Американец накормил друзей мясным блюдом из собственной ампутированной ноги

Каннибал угостил товарищей тако, и они впервые попробовали человеческое мясо....

В Оклахоме рыбаки поймали угрожающего монстра

Внештатный улов двух мужчин сделал их популярными, благодаря «знакомству» с...

Дизайнеры создали идеального монстра-людоеда XXI века

Гибридная "машина убийств" получила лицо человека. Таким образом художники...

Рекомендуем