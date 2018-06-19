В восьми округах Москвы появятся новые площадки реновации

Сегодня, 17:59

Власти продолжают расширять непопулярную программу расселения жителей столицы.

Новые площадки реновации в скором времени появятся в восьми округах Москвы. Соответствующую информацию прессе сообщили в столичном департаменте градостроительной политики. Там, в частности, отметили, что участки под строительство «стартовых» домов уже определены и возведение построек должно начаться уже в скором времени.

При этом подчёркивается, что часть из них предложили сами москвичи. Они активно участвуют в программе реновации, несмотря на то, что многие горожане по-прежнему скептически относятся к инициативе. В настоящее время все площадки проверяются на наличие коммуникаций, принадлежности к объектам культурного и исторического наследия и прочее.

Ранее мы писали, что снос первых пятиэтажек по реновации Москвы запланирован на конец июня. Сам программа, как известно, должна быть проведена в течение 15 лет.