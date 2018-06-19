В Москве на Патриарших квартиры сдают за миллион в месяц

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Данный район входит в пятёрку наиболее дорогих в плане недвижимости.

Аналитики подсчитали, во сколько обойдётся аренда жилья в районе Патриарших прудов в Москве. Результаты удивили многих экспертов. Оказалось, что некоторые квартиры здесь сдают по цене в миллион в месяц. При этом подчёркивается, что основная масса риелторов, работающих в данном районе – иностранные граждане. Их насчитывается 80% от всех, кто снимает жильё на Патриарших.

В самых дорогих домах ставка составляет от 600 до 1,1 миллиона рублей. При этом аналитики подчёркивают, что средняя цена на квартиру в данном районе равна примерно 300 тысяч рублей. Элитные арендаторы предпочитают снимать жильё с тремя спальнями.

Ранее мы писали, что в Казани для болельщиков ЧМ-2018 открыли вытрезвитель. В связи с тем, что в городе в дни матчей чемпионата ожидается большое количество пьяных фанатов, власти решили вернуться к устаревшей практике.