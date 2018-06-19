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В Воронеже власти устроили распродажу в 23 миллиона рублей

Сегодня, 11:27

В мэрии решили выручить указанную сумму, продав часть городского имущества.

Недавно в Воронеже власти опубликовали приказ. В нём указывалось, что в мэрии устроили распродажу городской собственности. Всего хотят продать восемь объектов муниципальной недвижимости. Власти хотят выручить от приватизации квартир, помещений, построек и земли целых 23 миллиона рублей.

Распродажа состоится 17 июня. Она пройдёт в форме аукциона с закрытой формой подачи предложения, то есть участники будут предлагать суммы в запечатанных конвертах. Стоимость объектов составляет от 1,6 до 2,9 миллиона рублей. Самым дорогим стало здание с участком на проспекте Труда. За него в мэрии хотят 9,7 миллиона рублей.

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