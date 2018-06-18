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На западе Москвы возведут торгово-офисный комплекс

Сегодня, 16:26

Комплекс, площадью 100 тыс. кв. м. будет разделен на такие зоны: апартаменты, офисная и торговая. Об этом сообщили представители Москомархитектуры.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил о том, что само здание на западе Москвы будет иметь два 22-этажных корпуса, соединяющихся с 5-этажной основной торговой частью. Основными цветами здания будут белые и серый. Возведут новый торгово-офисный комплекс на Аминьевском шоссе, 15.

В 2001 году в этом месте начинали строительство «Аквадрома», но в 2011 все пришлось демонтировать из-за непригодности конструкций.

Рядом с комплексом планируют расположить стоянку для автомобилей. По предварительному плану, туда поместится 738 машин.

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