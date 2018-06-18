В Екатеринбурге с началом ЧМ-2018 подорожали квартиры на 700 тысяч рублей

Сегодня, 13:09

В близлежащих к Центральному стадиону жилых кварталах возросло количество продаваемых квартир, а также их стоимость.

Как отмечает Оксана Сидлецкая, руководитель проекта N1.RU, вместе с реконструированным новейшим стадионом улучшен и ландшафт города. Особенно в радиусе километра к арене. Таким образом, с началом ЧМ-2018 подорожали квартиры в домах возле «Екатеринбург – Арена». Как сообщается, то до этого квартиру можно было приобрести за 7,1 млн рублей, то сейчас цена поднялась на 700 тысяч. Также в продаже появилось больше квартир, с 417 их количество возросло до 430.

Однако в Екатеринбурге можно найти дом по разному карману. Самым дорогим является двухэтажный пентхаус от ЖК «Тихвин» за 102,5 миллиона рублей. Но там и есть за что – площадь аж 429 квадратных метров. Но если не получается приобрести эту недвижимость, то есть вариант побюджетней. На улице Кричевской маленькая квартирка продается всего за 1,3 млн, размером в 15 «квадратов».