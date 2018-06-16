Эксперты: Отмена долевого строительства приведет к подорожанию жилья

Сегодня, 11:05

Закон о дольщиках позволит покупателям недвижимости в новостройках избежать риска лишиться всех вложенных средств. Одновременно документ не ограждает от некоторых негативных тенденций.

Российские эксперты считают, что отмена долевого строительства неизбежно приведет к подорожанию жилья. Это объективная реальность, так как застройщики будут лишены постоянного кредитования со стороны будущих жильцов. Значит, для скорейшего снятия необходимых сумм с банковских эскроу-счетов, компании будут вынуждены ускорять темпы строительства, вкладывая в него собственные активы. Предполагается, что уже со следующего года цены на жилье в новостройках повысится не менее чем на 10%. В настоящее время в экспертном сообществе продолжаются дискуссии по поводу закона о запрещении долевого строительства, который вступит в силу с лета будущего года. Многие аналитики считают, что несмотря на все риски, схема оплаты «с котлована» позволяла россиянам значительно экономить на приобретении недвижимости.