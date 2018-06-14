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На юго-западе Москвы появится здание для двух судов

Сегодня, 11:34

Суммарная площадь с учётом всех этажей постройки возможно будет составлять почти 33 тысячи квадратных метров, а высота – около 30 метров.

Представители пресс-службы Москомстройинвеста рассказали, что здание для двух судов появится на юго-западе Москвы. Речь идёт Гагаринском и Хамовническом районных судах.

В ведомстве уточняют, что московская градостроительная-земельная комиссия приняла ряд изменений в правилах землепользования и застройки. Речь идёт об участке в 1,3 гектара в промзоне номер три «Донские улицы» в районе города Академический

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