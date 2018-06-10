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Данный факт зафиксирован по состоянию на I квартал 2018 года. Теперь в международном рейтинге GHPI страна не на 34, а на 47 месте.

Аналитики, сравнив данные прошлого года с первыми тремя месяцами этого года, пришли к выводу, что в России остановился рост цен на жилье. Так, в среднем годовой прирост цены составил всего 0,3%. Теперь в рейтинге по годовому росту цен Россия занимает 47 место среди 57 стран.

Отмечается, что в Москве наиболее высокие показатели относительно общих тенденций страны. Так, за прошлый год цена на жилье в столице выросла на 4%, и за 1 квадратный метр необходимо было заплатить 263 000 рублей. Увеличился также инвестиционный спрос, что было вызвано увеличением на 14% предложения на рынке недвижимости в Москве.

Отметим, что страной с самым большим процентом по годовому росту цен в международном рейтинге стал Гонконг. Здесь за год рост цен составил 14,9%.