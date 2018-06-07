В Подмосковье могут расширить социальную ипотеку для воспитателей

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На семь льготных мест в настоящее время претендует 81 педагог в регионе. Тему ипотеки затронули и во время "Прямой линии" с Владимиром Путиным.

Социальную ипотеку для воспитателей детсадов в Подмосковье могут расширить, заявила глава регионального Минобрнауки Марина Захарова во время выступления в Мособлдуме. Она подчеркнула, что программа стартовала в 2016 году и с тех пор возымела большую популярность. В ней участвуют уже не только преподаватели вузов и учителя, но и воспитатели детских садов. В нынешнем году, по словам Захаровой, на ведомство выделили семь квартир, но количество заявок педагогов более, чем в 10 раз больше – 81. В связи с этим есть предложение существенно расширить программу кредитования. Когда это расширение произойдёт и до каких пределов, чиновница не уточнила.

Ранее стало известно, что после «Прямой линии» с Путиным многодетному отцу из Иванова Дмитрию Верховских снизили ставку по ипотеке. Соответствующую информацию сообщил врио главы региона Станислав Воскресенский. Он подчеркнул, что уже провёл встречу с этой семьёй.

Ранее эксперт заявил, что Башкирии застройщики опасаются «затоваривания» рынка. По словам специалиста, свободное жильё можно будет направлять на различного рода социальные программы, в том числе на найм с последующим выкупом.