Эксперты назвали регионы РФ, где самые дешёвые новостройки

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Жилищное строительство и стоимость его приобретения давно являются темой, заботящей множество россиян. Не удивительно, что цена подобных объектов в РФ существенно разнится.

Эксперты назвали регионы РФ, где новостройки – самые дешёвые. Специалисты создали соответствующий ТОП-список.

В него включались лишь те регионы РФ, в которых минимальная цена новостройки, точнее квартиры в ней, составляла от 431,4 до 790 тыс. рублей.

Минимальный порог оказался доступен на территории Краснодарского края. Студия, имеющая площадь в 14,3 м2, доступна к приобретению лишь за 431,4 тыс. рублей.

Вторая и третья позиции у Челябинской области и Кабардино-Балкарии. В первом регионе студии в 16,55 м2 реально приобрести за 446,8 тыс. рублей. Во втором, стоимость 30-метровой новостройки составит 600 тысяч.

В ТОП-5 также поместили Томскую и Омскую области. В Томской - за 647 тыс. рублей можно купить квартиру в 19,6 м2. В Омской - жильё почти такой же площади обойдётся в 648 тысяч.

Также относительно дешёвые новостройки, как сообщили эксперты, в Ростовской, Саратовской, Воронежской областях и в Республике Адыгея.