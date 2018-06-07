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Москва в развалинах: Вторая волна реновации начнется в 2019 году

Сегодня, 14:51

Большая часть пятиэтажек, которые находятся в аварийном состоянии, будет снесена. Такое заявление сделал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Начало строительства новых многоэтажек для жителей Москвы в рамках реновации и второй волны проекта стартует в 2019 году. На месте снесенных домов застройщики начнут строительство новых домов, которые после завершения возведения заселят владельцы ветхого жилья. Сейчас инженеры проводят проектирование зданий, которые построят на месте снесенных пятиэтажек.

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