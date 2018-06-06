Названа сумма для экспертизы памятников в перспективных кварталах Саратова

Сегодня, 16:05

Экспертиза объектов культуры в Саратове дороже, чем в столице. Об этом стало известно со слов депутата Алевтины Лосиной.

Специалисты управления по охране объектов культурного наследия Саратовской области рассмотрели идеи представителей власти Саратова по потенциальной застройке участков города, которые допускается включить в программу развития.

Сегодня была названа сумма, которая необходима для экспертизы памятников в наиболее перспективных кварталах Саратова. По словам депутата Алевтины Лосиной, экспертиза объектов культуры в городе дороже, чем в столице. Таким образом, чтобы произвести экспертизу в Саратове, понадобится от 70 000 рублей до 1,5 миллиона рублей, тогда как в Москве подобные экспертизы проводятся за 50 000 рублей. Сергей Курихин заявил, что таким образом властями будет оказываться поддержка организациям, проводящим экспертизу.

Депутатми вновь был отмечен тот факт, что для застройки были выбраны не интересные инвесторам территории. Однако Наталья Коляденко опровергнула данный факт, заявив, что компании готовы «туда зайти». Также было сказано об участке рядом с оперным театром. Дмитрий Чернышевский с иронией отозвался об очевидности того, что возле оперного театра ничего застраиваться не будет.

Дискуссия не стала затягиваться, так как Сергей Курихин предложил перенести ее до возвращения Владимира Мухина, начальника управления по охране объектов культурного наследия, который ответит на вопросы с профессиональной точки зрения.