В центре Москвы запретили надстройку общежития

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Инвестор выразил намерение увеличить этажность одного из общежитий, которое находится в центре Москвы. Такая перестройка могла бы увеличить его площадь с 8 до 19 тысяч квадратных метров.

Руководитель столичного комитета по вопросам обеспечения реализации инвестиционных проектов Константин Тимофеев заявил, что один из инвесторов выразил желание провести модернизацию общежития, которое находится в центре Москвы на улице Малая Пироговская. Известно, что он намеревался увеличить в здании количество этажей и таким образом расширить площадь.

После детального изучения данной инициативы членами Градостроительной-земельной комиссии Москвы, такая инициатива была отклонена. Сергей Собянин заявил о нецелесообразности изменения существующих на сегодняшний день правил землепользования и застройки на территории столицы, надстройку общежития запретили. Напомним, что здание данного общежития находится в зоне архитектурного ансамбля Новодевичьего монастыря, который включен специалистами в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме этого, в данном районе городская застройка достаточно плотная, а строительство могло привести к разрушению окружающих зданий.

Согласно представленному для рассмотрения проекту, инвестор планировал хотел увеличить площадь общежития с 8,5 тысячи до 19 тысяч квадратных метров и использовать новые площади для жилья и офисных помещений.