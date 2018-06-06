Мэрия Москвы утвердила схему подключения домов реновации к сетям

Сегодня, 11:01

В столичном правительстве отметили, что в настоящее время вводится новая для города практика.

В мэрии Москвы утвердили единый градостроительный документ, который регламентирует порядок подключения домов, построенных в рамках реновации, к инженерным сетям. Соответствующую информацию прессе сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. По его словам, это совершенно новый для столицы подход, ко торый позволит описать схему существующих и планируемых для строительства объектов инженерной инфраструктуры. Этот шаг даст возможность застройщикам заранее спланировать подведение к коммуникациям. Также в документе определят точки подключения к инженерным сетям, что позволит компаниям самостоятельно проводить инфраструктуру на местном уровне, без оглядки на контролирующие органы.

Ранее стало известно, что в проекте реновации появятся четырехкомнатные квартиры. Соответствующую информацию сообщил представитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Он отметил, что подобные инициативы найдут своё отражение, в случае, если на то будет необходимость.