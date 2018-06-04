Четырехкомнатные квартиры появятся в проекте реновации в Москве

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Для переселенцев возведут специальные дома с четырехкомнатными квартирами, если это будет необходимо для квартирографии расселяемых объектов.

О новом проекте реновации подробнее рассказал начальник департамента строительства Москвы Сергей Левкин. По закону, участникам этого проекта предоставят новые квартиры в домах, построенных специально для программы. Возможно, что квартиры будут четырехкомнатными, при этом подчеркивается, что площадь должна быть не менее той, с которой участник проекта переезжает. Левкин сообщил, что переселение по проекту реновации в последнее время самый часто задаваемый вопрос. Участников волнует расположение дома, площадь квартир и время, которое займет переселение. В список программы вошел 5171 дом, в которых проживают более 1 миллиона жителей Москвы. Проект продлится 15 лет. На данный момент департамент сообщает, что в этом году в планах построить 2 миллиона кв.м. квартир, или около тридцати домов. В такие дома смогут переехать жильцы старых домов. Пока что готово только 5 домов из всего проекта.