Сегодня, 05:30

Главный пресноводный «резервуар» планеты, учитывая прогноза о грядущих климатических катаклизмах глобального масштаба, должен быть максимально защищен от загрязнения. Программа экологической безопасности выходит на первый план.

В этой связи сибирские ученые создали уникальный проект экодома для побережья Байкала, который позволит минимизировать выбросы вредных веществ в акваторию, а также повышать эффективность и безопасность энергоснабжения. Исследователи использовали отечественные разработки систем солнечных батарей, с учетом климатических условий региона. Главным принципом проекта, стало вторичное использование воды.

Первый экологический дом будет построен в самом «сердце» Байкала, на острове Ольхоне. Там, комплекс станет примером для удаленных мест, где использованная вода неминуемо попадает в Байкал. Теперь, с применением вторичного цикла, ни сточные воды, ни мусор не смогут попасть в озеро, а будут перерабатываться и вторично использоваться с экономически обоснованной пользой. Уже вычислена предварительная стоимость жилья в экологическом доме, которая составляет примерно 24 тысячи рублей за квадратный метр.