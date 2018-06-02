В Твери губернатор провёл совещание по вопросам строительства новой ДОКБ

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В России продолжается строительство новых детских областных клинических больниц. Учитывая недостаток свободных городских площадей, их часто возводят, снося недострои.

В Твери губернатор Игорь Руденя провёл 1 июня совещание. Оно было посвящено вопросам строительства в городе новой ДОКБ.

Подготовка проекта этой больницы находится на финишной прямой. В течение следующей недели техдокументацию передадут в Главгосэкспертизу.

На совещании губернатор заслушал, как будет производиться демонтаж недостроя, на месте которого возведут ДОКБ. Конкурсные процедуры уже завершены.

Подряд выиграла компания из Петербурга «Сносстройинвест». У неё большой опыт в демонтаже зданий различной сложности.

В ближайшее время подрядчик приступит к обустройству ограждений и мобилизации техники.

Губернатор сообщил, что новая больница станет современной, и она должна быть оснащена только самым новым оборудованием.

Решение о строительстве в Твери новой ДОКБ Руденя принял после того, как год назад в старом корпусе произошёл пожар.

Новая областная детская больница расположится возле перинатального центра им.Бакуниной. Учреждения будут связаны прямым переходом, что позволит быстро транспортировать пациентов.

ДОКБ рассчитана на 420 коек. Федеральный бюджет выделил на цели её строительства 3 млрд рублей. Регион – 1,5 млрд. Они будут направляться равными частями в течение трёх лет.