Эксперт: В Башкирии застройщики опасаются «затоваривания» рынка жилья

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В данных процессах уже усмотрели перспективу развития новых социальных программ.

На «круглом столе» по ипотечному кредитованию в Уфе владелец крупного регионального ипотечного бюро Камила Фазлыева заявила, что в Башкирии появилась угроза «затоваривания» рынка жилья. Уже сейчас, заявляет эксперт, застройщики не в состоянии гарантировать, что все квартиры после ввода в эксплуатацию дома будут проданы. Фазлыева подчеркнула, что угрозу подобных процессов усматривают 90% игроков рынка, в том числе банки. При этом она отметила, что в Башкирии падения спроса на жильё пока не наблюдается. Вместе с тем она предложила уже сейчас подумать о том, как можно урегулировать данную проблему. К примеру, эксперт заявила, что пустующие квартиры можно использовать в рамках различных социальных программ, в том числе по найму жилья с последующим выкупом.

Фазлыева уверена, что внедрение социального найма позволило бы навести порядок на рынке арендной недвижимости. В данный момент он, по её словам, «страшно хаотичный».