Состоятельные россияне в панике бегут из Лондона

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После ситуации с отказом в продлении визы для Романа Абрамовича российские бизнесмены боятся, что станут жертвами политических игр.

Владелец риэлторской фирмы Beauchamp Estates Гэри Хершэм заявляет, что с начала 1990-х годов одними из основных клиентов, желающих приобрести элитное жильё в черте Лондона, были россияне, однако теперь предпочитают избавляться от недвижимости в столице Великобритании. Иностранцы в панике бегут из города на волне скандала, который развернулся вокруг персона российского олигарха Романа Абрамовича, оставшегося без британской визы после того, как набрало оборотов очередное обострение российско-британских отношений. Хершэм утверждает, что россияне боятся, что вслед за миллиардером наступит и их черёд. Британские власти в любой момент могут поинтересоваться происхождением их активов, а потому бизнесмены предпочитают покинуть Лондон как можно скорее. Сейчас спрос на жильё в столице в среде российских предпринимателей упал до критической отметки. Вместе с тем беспрецедентно выросло количество предложений о продаже недвижимости состоятельных иностранцев.

Ранее эксперт назвал стоимость самой дорогой квартиры в Москве. По его словам, элитное жильё стоит как 440 дешёвых студий.