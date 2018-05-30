Строительство "Москвы-Сити" закончится через 4 года

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Ранее сообщали, "Мосинжпроект" планирует начать строить новый многофункциональный комплекс, высота которого составит 104-этажа на территории "Москвы-Сити".

По словам заместителя мэра Москвы по делам градостроительства Мурата Хуснуллина, строительство объектов "Москвы-Сити" должно завершиться через 4 года.

"Некоторые объекты сдадут через год, другие через два, что-то позже. Но в ближайшие 4 года закончится строительство последних. И это учитывая строительство наиболее высокого небоскрёба в Европе", - рассказал Хуснуллин.

Стоит отметить, что данную территорию будут развивать комплексно, тут будут объекты и помещения совершенно различных направлений и этажности. ММДЦ "Москва-Сити" является одним из наиболее крупных градостроительных проектов, которые осуществляются в России в последние несколько десятков лет. Деловой центр возвели на Пресненской набережной. Тут создают зону деловой работы, которая объединяет бизнес, проживание и досуг.