"Самолет две столицы" построит офисы и апартаменты в Москве

Сегодня, 14:06

Входящая в группу "Самолет" компания инициировала намерение инвестировать в проект, рассчитанный на возведение объектов недвижимости площадью в 38 тысяч квадратных метров, что подтвердили представители организации.

Как сообщается в пресс-службе организации "Самолет две столицы", до конца 2018 года будет получено разрешение, согласно которому корпорация построит офисы и апартаменты в Москве. Располагаться объекты будут на юге столицы.

Отмечено, что общая площадь покупки участка у KR Properties составляет 1,6 гектара, расположенного поблизости "Даниловской мануфактуры". В данном месте будут размещены бизнес-объекты, в том числе офисы, ритейл, а также другие помещения, входящие в многофункциональный комплекс.