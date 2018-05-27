Группа ЦДК «распечатала» «Семейную ипотеку»

Сегодня, 20:30

Финансовые учреждения РФ начинают осваивать новые инструменты, предоставленные им законодательством. Считается, что самыми удачливыми станут первые из них.

В России внедрили «Семейную ипотеку» для повышения стимула к рождаемости. Группа ЦДК её уже «распечатала», начав кредитование по этой программе.

Она нацелена, в первую очередь, на российские семьи обзаводящиеся детьми и не имеющие жилья.

ЦДК сообщила о первом договоре долевого строительства, заключённого в рамках этой программы. Квартира будет приобретаться в помещениях жилого комплекса ЦДС «Московский». Средства для этого предоставил банк «ДельтаКредит».

«Семейную ипотеку» предназначили для многодетных семей. Если в период с начала этого года и до конца 2022 года у родителей, находящихся в законном браке, появится на свет второй или третий ребёнок, ставка ипотечного кредита составит по году 6%.

При втором ребёнке эта ставка будет действовать на протяжении трёх лет. При третьем – она увеличена до пятилетнего срока.

Когда они завершатся, ставка будет равной той, что существовала у Центробанка на момент заключения договора ипотеки и являлась ключевой, плюс 2 процента. Сейчас она установлена на уровне 7,25%.

Таким образом, у тех, кто возьмут «Семейную ипотеку» сейчас, она не превысит 9,25%.

Установлена и минимальная сумма первоначального взноса в рамках этой программы. Он составляет 20% от цены недвижимости.

Для оплаты этого взноса может быть использован материнский капитал.