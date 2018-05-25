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О таком намерении было объявлено в ходе очередного заседания членов горсовета, в городе решили взять пример с Москвы, где такой вопрос уже решен. Отмечено, что речь идет о 78 неиспользованных нежилых помещениях.

Орловские чиновники хотят передать подвалы МКД жильцам тех домов, где и располагаются помещения. Проблема заключается в том, что местные граждане отреагировали на такую инициативу по-разному, и не все согласны становиться собственниками подвалов.

Власти Орла заявляют, что на обслуживание данных нежилых помещений из бюджета города тратится около 5 млн рублей за год, и такие расходы необходимо сократить. Именно по этой причине подвалы и хотят передать домовладениям. Другие регионы также страдают от такой проблемы, с которой не сталкивается лишь столица.