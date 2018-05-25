Снос первых пятиэтажек по реновации Москвы запланирован на конец июня

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Идет конкурс подрядчиков, которые проведут проектно-изыскательские работы по сносу существующих строений. Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Уникальная программа правительства Москвы, целью которой является переселение людей из ветхих жилых построек (построенных в 1957-1968 годах) вскоре станет реальностью для сотен москвичей. Снос первых пятиэтажек по программе реновации Москвы запланирован на конец июня. Информацию сообщил Андрей Бочкарев накануне.

Напомним, что программа реновации рассчитана на 15 лет и подразумевает снос более 5 тыс. домов. «За» и «против» проекта говорили и политики, и СМИ, и общественность. На обсуждении программы заработали авторитет многие политики.

Например, поддержал проект реновации митрополит Илларион. По его мнению, этот шаг важен в обеспечении безопасности москвичей.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также выразил позицию «за». Более того, его партия уверена в том, что реновация должна распространиться на всю территорию России.