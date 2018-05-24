Эксперт: Самая дорогая квартира в Москве стоит как 440 дешёвых студий

Сегодня, 18:35

Специалисты в сфере недвижимости оценили ситуацию на московском рынке и пришли к выводу, что доступное жилье в столице приравнивается по стоимости всего к одному квадратному метру элитных апартаментов.

Эксперт, занимающийся вопросом оценки отметил, что самая дорогая квартира в Москве, цена которой составляет 1 млрд 131 млн рублей, площадью в 515 кв.м., стоит как 440 дешёвых студий, доступных многим россиянам. Более того, бюджетное жилье оценивается в 2,2 млн рублей, а один квадратный метр «элитки» - на 0,4 млн больше.

Специалист подчеркнул, что в расчет были взяты контрастные виды недвижимости – самая дорогая и самая дешёвая квартиры. Однако в Москве есть множество других квартир с отличными условиями и большой квадратурой, которые во много сотен раз превышают стоимость бюджетного жилья.