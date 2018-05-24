В Воронеже построят «умные дома» по японским технологиям

Сегодня, 15:58

Уникальные дома построят по новейшим японским технологиям и в скором времени их выставят на продажу.

Россия, совместно с корпорацией Nice Corporation, построят еще три дома по новым технологиям из Японии. Ранее в Воронеже уже построили подобный дом в качестве эксперимента. Об этом рассказал мэр города на встрече с делегацией из Японии 24 мая. Представитель АО «ДСК» предложил построить целый поселок, состоящий из «умных домов». Любой из них сможет приобрести житель Воронежа. Подобный коттеджный поселок хотят возвести за городом, а материалы для строительства поставлять из областного центра, чтобы удешевить проект. Мэр города одобрил предложение, отметив, что проект можно разместить в парке «Масловский». Также Вадим Кстенин подчеркнул, что со стороны администрации города будет оказана колоссальная поддержка всем строителям и добровольцам, которые будут участвовать в новом проекте.

Напомним, что Россия уже давно сотрудничает с Японией, которая поставляет в страну новейшие технологии. Например, в некоторых городах уже установили «умные светофоры», созданные по японским технологиям, а также заменили канализацию и железнодорожные пути на новейшее оборудование от Nikken Sekkei Ltd.