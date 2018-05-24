В пригороде Барнаула продаётся дом с личным кинотеатром

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Площадь шикарного коттеджа достигает 550 квадратных метров.

В пригородном посёлке Барнаула выставлен на продажу трёхэтажный дом, в котором имеется свой личный кинотеатр. В общую цену на коттедж вошли спортивный и игровой залы, комната для бильярда, банные пристройки и много других развлекательных объектов.

Кроме того, тут имеется гараж на 2 машины, не полностью построенная баня, кухня в виде столовой, отапливаемая веранда, оздоровительные комплексы, в которых есть шикарная сауна и SPA-капсула, а также участок земли в 10 соток.

Коттедж расположился в природных красотах. Территорию участка украшают сосны, а недалеко течёт река с песчаным побережьем. Продавец хочет за данный объект 24 миллиона рублей.