Сегодня, 12:08

На рынке недвижимости столицы Урала уже второй год прослеживаются тенденции роста цен. В первую очередь, речь идет о новостройках, а также перспективных проектах на финальной стадии работ.

В Екатеринбурге продолжают дорожать квартиры в строящихся домах, особенно тех, где сроки сдачи не превышают двух лет. Только с начала текущего года стоимость такой недвижимости выросла на 20%. Это, в первую очередь, относится к новостройкам, которые ждут новоселов не позднее следующего года. По последним данным, средняя цена такой квартиры превышает четыре миллиона рублей. Квадратный метр стоит порядка двух с половиной тысяч рублей.

Эксперты по недвижимости отмечают, что новые проекты предусматривают увеличение общей площади жилья, что, естественно, влияет на цену. Что касается повышения спроса, то здесь немалую роль сыграло снижение ипотечных ставок, которое продолжается с прошлого года. Специалисты, говоря о масштабных тенденциях в строительной отрасли, предполагают системные изменения, которые ликвидируют схему инвестиций дольщиков в строительство.