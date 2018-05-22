В Ульяновске найдена жилая многоэтажка без лестницы

Сегодня, 19:00

По словам очевидцев, на каждом этаже есть одна квартира без лестничной клетки. Если ехать на лифте, то его двери открываются прямо в квартиру.

В социальных сетях появилось сообщение о том, что в Ульяновске была найдена многоэтажка без лестницы, хотя она и жилая. По словам одного из жителей города, она приехал к клиенту на дом по работе. Мужчина прибыл по адресу, зашёл в подъезд и вызвал лифт. Вместе с ним решил поехать местный житель. Но самое интересное началось, когда попутчик доехал до 3-го этажа.

Когда дверь лифта открылась, то очевидец был в шоке от того, что она вела к двери квартиры. Расстояние между объектами, что видно по фото, очень мала, буквально 10 сантиметров. Оказывается, что в этой многоэтажке одна квартира на каждом этаже не выходит на лестничную площадку, а выходит в лифт. При этом не понятно, как жители других квартир пользуются им.

В итоге мужчина сфотографировал это «чудо архитектурного гения» и опубликовал снимки в интернете.