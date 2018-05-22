В РФ собрались проверять начисление налога на недвижимость через спутник

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Это станет возможно благодаря новой коммерческой системе облачного сервиса, который создал холдинг «Российские космические системы». Он будет хранить снимки с космоса, и распространять их. Примечательно, что фотографии делать будут иностранные космические аппараты, с владельцами которых уже заключили соглашение.

В Компании сообщили, что в России с помощью фотографий, сделанных через спутник с космоса, будут проверять начисление суммы налога на недвижимость и имущество, которое на кадастровом учёте попросту не стоит.

Считается, что иностранные спутники будут делать снимки и отправлять их на специальный сервис, начиная с 1 сентября текущего года. При этом доступ к фотографиям будет открыт для всех пользователей.