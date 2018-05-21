В Госдуме РФ предлагают выдавать ипотеку с 14 лет

Сегодня, 15:36

К 25 годам российские дети уже будут иметь свое жилье.

О том, что в Госдуме РФ предлагают начать выдавать ипотеку с 14 лет, стало известно с выступления Василия Власова. По его словам, вопросы с жильём для россиян не решают уже несколько десятилетий. Депутат считает, что чаще всего жители РФ покупают жильё благодаря ипотеке, поэтому нужно разработать механизм, благодаря которому каждый житель страны к 25-30 годам смог бы обзавестись своим жильём и создать семью.

Власов предлагает начать выдавать ипотеку начиная с 14 лет. Дети могли бы сдавать купленные квартиры в аренду, а за полученные деньги выплачивать ипотеку. Кроме того, депутат придумал даже несколько правил. Они гласят, что первые платежи гасят основную сумму займа, а потом уже нужно платить проценты.

Власов заявляет, что молодые люди живут в очень нестабильной экономической обстановке, поэтому брать долгосрочные финансовые обязательства просто не могут. Поэтому меры поддержки семей и затрагивают только тех граждан, чей доход высокий. Это приводит к тому, что молодые люди не могут позволить даже ипотеку.