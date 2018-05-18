Мосгосстройнадзор: Киноконцертный зал в «Москва-Сити» сдадут в конце года

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Эксперты усомнились, что и этот срок станет последним, поскольку введение в эксплуатацию объекта уже несколько раз переносили по разным причинам.

Мосгосстройнадзор сообщил, что в конце года киноконцертный зал в «Москва-Сити» сдадут в эксплуатацию. Ввести комплекс в эксплуатацию ранее планировалось в декабре прошлого года. Объем выполнения работ на объекте составляет порядка 70%.

Общая площадь киноконцертного зала составит 43 тыс. м², на 1576 мест сможет стать ареной для большинства мероприятий развлекательного характера. В Москве уже готовы посетить новый зал порядка 30% жителей города. Ожидается, что после того, как объект сдадут, наплыв посетителей будет радовать владельца комплекса ближайшее время.