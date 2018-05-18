В Подмосковье подорожало жильё в новостройках

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В первом квартале 2018 года в Подмосковье зафиксирован рост цен на жилье в новостройках. В Росстате подтвердили, что стоимость квадратного метра повысилась на 7%.

Специалисты Росстата в прошлом году зафиксировали стремительное падение цен на жилье в Подмосковье не только на вторичном рынке, но и на квартиры в новостройках. Проанализировав ситуацию за первый квартал текущего года, аналитики рынка зафиксировали незначительный рост стоимости жилья, в среднем на 7%, что составило 81 тысячу рублей за один квадратный метр жилья.

В Ассоциации застройщиков Московской области данную информацию подтвердили и сообщили, что улучшению ситуации поспособствовало изменение условий ипотечного кредитования, а также стабилизация экономики России. Только за первый квартал сотрудники ассоциации заключили 21 300 договоров долевого участия в строительстве жилых многоквартирных домов в Подмосковье.

Известно, что покупатели стали отдавать предпочтение квартирам, находящимся на высокой стадии готовности, нежели тем, которые только начинают строить. Руководство области сообщает, что девелоперам в Подмосковье приходится корректировать планы по выводу новых проектов, так как растет спрос покупателей на объекты в высокой строительной готовности.