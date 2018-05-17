ТЦ в Кемерове продадут за 400 миллионов рублей

Сегодня, 17:40

Торгово-равлекательный центр «Север» в Кемерове продают из-за фактического банкротства его владельцев ООО «Аквамаркет». 400 миллионов рублей - начальная стоимость продажи здания.

По словам главного управляющего ТЦ Дмитрия Плотницкого, он уже учредил все сроки и другие нюансы продажи ТЦ. Общая площадь здания насчитывает 12 600 квадртных метров. Точное время продажи пока что достоверно неизвестно.

Бизнес «Аквагруп» был открыт в декабре 2015 года благодаря конкурсному производству двух больших компаний «Аквамаркета» и «Аквамаркет-Сибири». Еще в 2015 году «Аквамаркет» уже был должен кредиторам два с половиной миллиарда рублей.