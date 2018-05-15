В Новосибирске сдают дом с фонтаном и баром за 300 000 в месяц

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Согласно статистическим данным, этот коттедж считается самым дорогим загородным жильем в регионе. Расположены «лакшери» апартаменты на берегу озера Кривое в поселке Приобский.

В Новосибирске сдают в аренду дом с фонтаном и баром за 300 000 рублей в месяц. Владельцы апартаментов намекают, что цена за коттедж рассчитана в соответствии с его наполнением и территорией, которая всегда ухожена и приведена в порядок. По данным агентств недвижимости в Новосибирске, дом с фонтаном и баром стал самым дорогим среди всех сдаваемых объектов. За 300 000 за 30-31 день планируется заселение в любое время и согласно индивидуальным требованиям заказчика. Сообщается, что сдают дом с фонтаном и баром на берегу озера Кривое в поселке Приобский.

К слову, эксперты составили ТОП-5 дорогой недвижимости Краснодара, которую хотят продать. Первое место рейтинга занял коттедж, за который планируют получить 350 млн рублей. В распоряжение новых хозяев попадет 514 м² жилой площади с бассейном и шикарной мансардой.