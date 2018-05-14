Губернатор требует от саратовских застройщиков равняться на Крымский мост

Сегодня, 17:44

Губернатор Саратовской области призвал участников процесса продолжить строительство «проблемных» зданий в ускоренном режиме и получать документы лишь на завершающем этапе.

Сегодня на очередном заседании обманутых дольщиков в министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области обсудили наболевшую проблему строительства «проблемных» зданий. Руководитель регионального центра Михаил Исаев подробно рассказал о домах, введение которых назначено на текущий год. Речь зашла и о строительстве ЖСК «Меценат», где уже ведутся работы по утеплению фасадов. На следующей неделе подадут заявку для проверки работы, после чего здание введут в эксплуатацию.

Губернатор Валерий Радаев призвал всех участников равняться на процесс и темпы строительства Крымского моста, который запустили более чем с полугодовым опережением. Он посоветовал не тянуть с документами, чтобы к концу строительства сразу же начать проверку.

Жилищно-строительный кооператив «Меценат» по 13-му Шелковичному проезду, 15/21, где уже приобрели жилье 144 дольщика, планируют ввести в эксплуатацию 1 июня.