В России могут начать возводить одноэтажные дома под невысокую ипотеку

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С такой новацией выступил Олег Нилов, являющийся депутатом Госдумы от «Справедливой России». Он предложил правительству рассмотреть вопрос строительства деревянного жилья с ипотекой не выше 5-6%.

Парламентарий полагает, это существенно поможет решить жилищную проблему в России. По его мнению, деревянные одноэтажные дома будут иметь площадь в несколько раз больше, чем у стандартной квартиры. Стоимость при этом будет заметно ниже.

Предложение Нилова последовало после призыва Владимира Путина прекратить возводить «безликие коробки» и начать строить в России комфортное и доступное жильё. При этом он дал поручение Кабмину снизить к 2024 году ипотеку ниже 8%.

Одноэтажные дома из дерева предложено возводить в радиусе до 50 километров от крупных городов. При этом следует установить невысокую ипотеку. В расчёте на год она не должна превышать 5-6%.

Депутат считает, что по этой теме должна быть разработана Федеральная программа. Помимо того, что одноэтажные дома будут более комфортны, они могут выступить в роли локомотива для российской лесной отрасли промышленности.