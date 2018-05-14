В Москве победитель конкурса отреставрирует дом актеров МХАТ

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На работы над зданием в Глинищевском переулке выделено 15,3 миллиона рублей. За эти деньги подрядчику предстоит осуществить ремонт не только фасадов и облицовки, но и барельефов с крыльцом.

В Москве планируют путём проведения конкурса определить компанию, которая отреставрирует дом актёров МХАТ. Победитель состязания должен предложить наименьшую цену за обозначенный комплекс мероприятий и соответствовать требованиям заказчика в лице столичной мэрии. Соответствующую информацию накануне сообщили в департаменте по конкурентной политике Москвы. Как известно, здание дома актёров в Глинищевском переулке было построено в 1935-38 годах и предназначалось изначально для нужд жилищно-строительного кооперативного товарищества двух театров – МХАТ и театра имени Станиславского. В период между 30-ми и 40-ми годами здесь жил режиссер Владимир Немирович-Данченко. Подрядчику предстоит отреставрировать фасады, гранитную облицовку, белокаменный портал, крыльцо, барельефы.

Ранее мы писали, что в Москве намерены отреставрировать Яузскую больницу. Власти столицы планируют провести восстановительные работы не только фасада здания, но и интерьера помещений.