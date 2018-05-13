В Санкт-Петербурге изменилась стоимость жилого «квадрата»

Вчера, 19:32

По новому постановлению министерства, цена 1 квадратного метра превысила 67 000 рублей.

В Санкт-Петербурге с нового квартала изменили рыночную стоимость "квадрата" общей жилой площади. Единый предельный норматив для данного города теперь составляет 67 221 руб. Необходимо отметить, что от данного показателя зависят размеры социальных пособий для всех категорий горожан, а также размеры безвозмездных субсидий.

В Санкт-Петербурге в прошлом месяце в эксплуатацию ввели 192 жилых дома, включающих 469 квартир, общей площадью 55 385,00 кв.м., в том числе индивидуальное строительство.