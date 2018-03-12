Раскрыты секреты одной из самых дорогих квартир в России

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Журналисты выяснили, почему квартира во Владивостоке входит в Топ-10 самых дорогих в России.

Отметим, что в комплексе «Маринист» возводят сразу 4 башни. Их высота от 10 до 18 этажей. Помимо большой жилплощади, планируется создание подземной стоянки для автомобилей. Закрытый внутренний двор для жильцов, на который запрещен въезд любому виду автотранспорта. Превосходно обустроенная детская площадка. Помимо этого, дом будет оснащен собственным аварийным электрогенератором высочайшего класса.

Благодаря отсутствию несущих колонн в комплексе, а также высоким потолкам, высота которых более чем 3 метра, у новых жильцов будет возможность самостоятельно заниматься не только дизайном своего жилья, но и переобустройством интерьера на любой вкус.

Стоит отметить, что помимо внутренних изысканий, новый дом будет обладать и другими преимуществами. Во-первых, стоит отметить потрясающие виды на город, которые откроются жителям. Также транспортная развязка и легкий доступ к главным достопримечательностям города.

Судя по всему, стоимость почти в 40 миллионов рублей и 7 место в ТОП самых дорогих квартир России стоит того.