Самая дорогая квартира в Ростове продается за 36 млн рублей

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Сайт бесплатных объявлений «Юла» сообщил о продаже самой дорогой квартиры. В Ростове предлагают приобрести жилплощадь премиум-класса (200 м²) за 36 млн рублей. Ростовчанам предлагают купить новую жилплощадь.

В пресс-центре сайта бесплатных объявлений «Юла» сообщили о самом дорогом лоте. Речь идет о квартире, расположенной в центре Ростова, общая площадь – 200 м². Сообщается, что жилье премиум-класса и с панорамным остеклением. Также специалисты сообщили, что цена самой дешевой 3-комнатной жилплощади с дизайнерским ремонтом в центре обойдется покупателю в 10 млн рублей.

Специалисты с экономических вопросов подсчитали, что совершить покупку самой дорогой квартиры среднестатистический житель города не сможет совершить. Причиной назвали элементарное отсутствие возможности заработка такой суммы денег.