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Цена на аренду квартир в городах ЧМ-2018 за сутки превысила 500 тыс рублей

Сегодня, 12:37

В преддверии ЧМ-2018 россияне готовятся принимать гостей и туристов. Цена на аренду квартир в городах за сутки превысила 500 тыс. рублей. В Москве сегодня просят за 1 комнату порядка 50 тыс. рублей за 24 часа аренды.

С наступлением даты начала приезда в стран туристов местные жители пытаются найти способы дополнительного заработка на гостях, используя все возможные способы. В 2018 году Россия примет участников и гостей Чемпионата мира по футболу. Поток туристов и болельщиков стал причиной повышения цен на аренду жилья в городах, где будут проходить соревнования мундиаля.

За последние сутки ценовая политика выросла по регионам и составила более 500 тыс. рублей. Аренда однокомнатного жилья в столице обойдется приезжим уже сегодня в 40-50 тыс. рублей. Ситуация остается острой, поскольку несмотря на государственное регулирование цен и ограничения, владельцы гостиниц также не оставляют попыток заработать на мероприятии.


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