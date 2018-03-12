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В Москве самую дешевую квартиру можно снять за 20 тысяч рублей

Сегодня, 11:55

В Москве на рынке аренды жилья в марте, по сравнению с предыдущим месяцем не произошло реальных изменений. Как и в феврале, самую дешевую квартиру можно снять за 20 тысяч рублей.

Как сообщают аналитики, такая аренда жилплощади возможна в Северном Бутово. В объявлении, размещенном на специализированном сайте говорится, что за такую цену предлагается однокомнатная квартира в «хрущевке» без мебели. До ближайшей станции метро можно доехать на автобусе или маршрутке примерно за пять минут. На Волгоградском проспекте на тысячу рублей больше просят за «однушку». До станции метро нужно добираться пешком не менее 15 минут.

Более комфортные условия предлагают хозяева отремонтированной квартиры на улице Синявинской, но уже за 23 тысячи рублей в месяц. Однокомнатная квартира расположена в 25-этажном новострое улучшенной планировки. Однако станция метрополитена расположена в 15 минутах езды на общественном транспорте. В феврале за 24 тысячи предлагалась квартира с кухонным гарнитуром и бытовой техникой на улице Горчакова.


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